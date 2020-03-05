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《妻子的浪漫旅行》又要拍新一季！　4对夫妻关键字曝光

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《妻子的浪漫旅行》又要拍新一季！　4对夫妻关键字曝光
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中国综艺节目《妻子的浪漫旅行》第3季今年2月才刚播完，又传出要拍摄第4季了。虽然目前尚未公开嘉宾名单，但是网路上已经流出新一季嘉宾提示，包括周杰伦夫妻、吴奇隆夫妻都被点名！

《妻子的浪漫旅行4》被爆将在夏天播出，目前已经开始筹备拍摄，虽然尚未公开正式的名单，但「关键字」在网路上抢先曝光，受邀的4对夫妻特色分别是「享誉国际，童话爱情反差萌」、「制霸票房，今生终于等到你」、「因戏生情，十载热恋一路相随」、「一见锺情，女神降伏霸道总裁」。

网友热烈猜测每一组关键字所代表的明星，许多人认为「享誉国际童话爱情」可能是周杰伦、昆凌或郎朗、吉娜；

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「制霸票房」或许是吴京、谢楠或邓超、孙俪；、

吴奇隆、刘诗诗正好符合「因戏生情十载」；

「女神降伏霸道总裁」人选则有黄晓明、Angelababy夫妻和汪小菲、大S夫妻。

不过，也有人认为不用猜得太早，毕竟这只是节目用来宣传的名号，第3季招商时也曾列出「影视王炸夫妇新婚首秀」、「宠妻狂魔天王夫妇」等关键字，引起大家疯猜是不是冯绍峰、赵丽颖和周杰伦、昆凌，然而最后不只这2对夫妻没来，关键字其实也跟实际名单不太符合，确切人选还是要等官方宣布。

新闻来源： ETtoday

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