《妈妈好》黎明姨告别电影作 530双亲节感动上线

Advertisement



5月是我国国宝级演员拿督黎明逝世一周年，热爱演戏的黎明生前希望拍部电影，在离世前找来了知名导演兼她的干儿子王凯旋一起制作《妈妈好》电影。奈何在准备开拍之际，黎明突然中风，随后便撒手人寰。身为干儿子，王凯旋决定为干妈黎明完成心愿。

《妈妈好》是以温馨孝亲作为故事题材，邀得50名本地演员包括余丽莎、林奕延等，联合名人、网红及One FM DJ合力参与演出。

剧中的主角，老太太，因年纪老迈意外跌倒后，儿女们开始争家产。有些是被生活环境所逼，有的则是希望过上简单的生活。但这一连串的事件发生后，亲人之间选择彼此互相伤害，却忽略亲情的重要性。最后因着老太太的训诲，她一直持守着“家和万事兴”这个道理，进而改变了故事的结局……

Advertisement



导演王凯旋披露：“黎明姨生前希望制作一部电影来回馈喜爱她的粉丝。其故事内容早在她离世前已经构思好。她生性乐观，因此希望故事以温馨欢乐为主。而黎明姨生前的一些画面，也将出现在电影中。”他补充，《妈妈好》是纪念黎明姨的电影，这也将是观众最后一次在大荧幕看到她了。

其中电影主题曲《最想守护的人》更邀请全能创作才子林宇中主唱，由黄忠榉、王凯旋作词，黄忠榉、丘宇杰作曲，如果想听听这一首感人的歌曲，请守护着One FM！

另外，咱们家One FM Nicholas和DingDing也特别友情客串，敬请期待他们两位的演出哦！

《妈妈好》首映礼将于5月14日在吉隆坡谷中城GSC电影院举行，并定于5月30日在深具意义的双亲节全马感动上映。

资料来源：星洲日报