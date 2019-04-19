《如果可以这样爱》出轨、家暴、婆媳问题，这部戏统统有！

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由佟大为、刘诗诗、保剑锋、郭晓小、杨壹童、齐欢等主演的现代都市情感剧《如果可以这样爱》已经开播多时。这部电视剧改编自千寻千寻的同名小说，讲述刘诗诗饰演的电台主播白考儿在经历了丈夫离奇过世后，阴差阳错和已故情敌之夫、著名钢琴家，佟大为扮演的耿墨池以及亡夫兄长、海龟企业家，保剑锋饰演的祁树礼产生感情纠葛并最终收获幸福的都市爱情故事。

这部电视剧从一开播就被观众疯狂吐槽，主要的原因就是它的剧情太荒诞，甚至是“韩剧狗血的合集”。这部剧不仅有旧韩剧中的“外遇+车祸+绝症+禁忌之恋”的情节组合，还和多部韩剧“雷同”，有媒体将《如果可以这样爱》和韩剧进行对比后发现，该剧搬用了2000年，宋慧乔、宋承宪主演的韩剧《蓝色生死恋》“车祸、绝症、禁忌之恋”的经典虐恋套路。此外，剧中前半段的“外遇”情节，也和2005年裴勇俊、孙艺珍主演的电影《外出》不谋而合。而该剧后半段剧情，“夫兄保剑锋爱上弟媳刘诗诗，最终舍命成全”的叙事线，又让观众联想到2003年权相佑、崔智友主演的韩剧《天国的阶梯》。

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除了狗血的剧情，感情线也是老套到不行。电视剧的一开始男女主角就双双被出轨。两个原来没有交集的人为了追问丈夫的死亡真相和维护亡妻清白频频遇见，一段欢喜冤家的感情就这样暗中发芽，最后由恨生爱，渐生情愫。随后男女主角就从撕杀大戏变成了浪漫爱情剧，各种“霸道总裁爱上我”的套路一波接一波。然而没有阻碍的爱情故事是不正常的，所以就有了最佳催化剂 – 霸道总裁2号，白考儿亡夫的哥哥祁树礼，一位商界精英。他为了阻止白考儿和耿墨池的爱情使出了各种手段从中作梗、破坏，最终以苦情男二的身份牺牲，成全两人。就是这样的剧情在电视圈里一抓一把，所以被吐槽也在情理之中。

作为都市剧，这部剧里还讨论了许多现实的家庭问题，例如丈夫/妻子出轨、都市人的精神状况、婆媳问题、家庭暴力等等，可惜早前的《都挺好》也探讨了同样的课题，因此相比之下《如果可以这样爱》诠释的方式弱爆了。

尽管这部剧在剧本方面存在诸多问题，可是演员的表演还算是敬业的。刘诗诗自从演出《步步惊心》暴红后一直被批评脸瘫，这部戏一开播也被嘲讽眼睛不对焦，不过看过这部作品的观众不少都认为她的演技进步了不少，虽然表情还是很细微，还没有达到人物设定的那般灵动，但整体而言相当不错，尤其喜欢她单枪匹马去亡夫家大闹得戏码，完全逃脱了以往人淡如菊的感觉，未来再接再厉！

《如果可以这样爱》整体好说不算差，而且剧里提及的课题也很贴近现代社会的问题，适合年轻人一起讨论。