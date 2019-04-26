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《她的私生活》: 朴敏英继《金秘书》之后又回来啦！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
《她的私生活》: 朴敏英继《金秘书》之后又回来啦！
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李栋旭刘寅娜主演的韩剧《触及真心》早前甜蜜落幕之后，tvN趁势推出新的韩剧《她的私生活》

《她的私生活》演员卡司令人期待，因为主要演员就包括了朴敏英金材昱安普贤等。剧情讲述由朴敏英饰演的女主角成德美，外表是一名精明能干的美术馆策展人，但同时也是一名疯狂粉丝和站姐。在和男主角美术馆馆长Ryan Gold的相处之下，逐渐发展出恋人关系的故事。

朴敏英继去年火爆的《金秘书为何那样》之后，再次推出新作品，令人期待。这次在剧中饰演经营偶像网站的资深站姐，她也透露自己曾经是男团“H.O.T.”的粉丝，同时也爆出她的姐姐才是十足的迷妹，因此在剧中很多部分都是参考她的行为。

凭着在《Voice》中饰演变态杀人魔毛太九而爆红的金材昱，接连演出的作品如《客：The Guest》《神的测验》中，多以沉重形象示人，这次终于转型挑战浪漫喜剧。

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安普贤饰演男二，是一名柔道体育馆馆长。

《她的私生活》改编自人气网络小说《姐姐粉丝.com》非常生动地刻画追星一族的日常生活，绝对是一部迷妹深有共鸣的韩剧。剧中展现许多追星族以及站姐的日常刻画，可以说是粉丝代言人的站姐，对偶像任何行程都再也清楚不过，并一直拿着超大的照相机等待偶像，希望能够第一时间拍出偶像的高清美图。

如果你是迷妹，又或者对“站姐”神秘的身份感到好奇，那么这一部剧绝对会引起你的共鸣。

资料来源：KSD韩星网

视频和剧照皆摘自网络

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