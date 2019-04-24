Bio-linkUncategorized娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《女儿们的恋爱》轩萱CP正式官宣 恋人已满 by Vicky 丽盈 24 April 2019 written by Vicky 丽盈 24 April 2019 Advertisement 今天上线的《女儿们的恋爱》迎来收官篇，一直让网友好奇并期盼的Selina张轩睿终于正式确定情侣关系了！节目中任家萱Selina还带张轩睿见任爸，介绍道“这是我的男朋友张轩睿”。 节目上线后，二人双双发布微博，正式官宣，Selina配上二人超浪漫合照，并发文喊话张轩睿“谢谢你帮我找到浪漫的自己，谢谢你让我喜欢现在的自己，谢谢你出现在我的生命。”这也太甜了吧！ Advertisement 有趣的是，9张恩爱照不只让粉丝乐开花，竟然还钓出资深网友 – 五月天阿信留言，写到「beautiful shero」，原来大家的偶像也追CP啊~ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 「夏日丁丁茶」- BLACKPINK《Kill This Love》 中文版 x 丁丁 You may also like 公司官方宣布「与朴有天解约」：他将全面退出娱乐圈 24 April 2019 Angelababy疑似又进厂！网友：“双眼皮变宽、下巴打多了” 24 April 2019 【多图】明星童年照变高清 你是否认得你的爱豆呢？ 23 April 2019 5个独居的好处 23 April 2019 《一场遇见爱情的旅行》陈晓的演技又进步了！ 23 April 2019 袁咏仪比基尼大解放！和老公嗨玩泥巴超恩爱 23 April 2019 防弹少年团「已准备好入伍」 大哥JIN预计2020服役：若国家召唤，将全力以赴！ 22 April 2019 当演员的最高境界：演总统，当总统！ 22 April 2019 《VOICE 3》确定在5月11日首播！ 22 April 2019 女人腰围越细，存款就越多。难怪我没存款… 22 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.