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《女儿们的恋爱》轩萱CP正式官宣 恋人已满

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《女儿们的恋爱》轩萱CP正式官宣 恋人已满
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今天上线的《女儿们的恋爱》迎来收官篇，一直让网友好奇并期盼的Selina张轩睿终于正式确定情侣关系了！节目中任家萱Selina还带张轩睿见任爸，介绍道“这是我的男朋友张轩睿”。 节目上线后，二人双双发布微博，正式官宣，Selina配上二人超浪漫合照，并发文喊话张轩睿“谢谢你帮我找到浪漫的自己，谢谢你让我喜欢现在的自己，谢谢你出现在我的生命。”这也太甜了吧！

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有趣的是，9张恩爱照不只让粉丝乐开花，竟然还钓出资深网友 – 五月天阿信留言，写到「beautiful shero」，原来大家的偶像也追CP啊~

 

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