《奈何BOSS要娶我2》甜蜜来袭 续集与上季毫无联系？

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由导演吴强，主演徐开骋、易柏辰、王双等原班人马打造的青春爱情网剧《奈何BOSS要娶我2》昨日发布先导预告片和海报，将于近期在搜狐视频、腾讯视频等平台上线，即将在2020年甜蜜回归。

导演吴强表示，为了第二季整体的连贯性和默契度，除了第一季演员原班人马回归外，就连剧中的一些配角，以及幕后的工作人员也都是原班人马。

在昨日发布的第二季海报中，除了大家熟知的，王双、徐开骋的“木已成洲”，黄千硕、刘贾玺的“闻立贾菲”，易柏辰、何倩影的“楚炎阮濛”这三对CP外，还加入了新面孔；利晴天将在剧中饰演傅维宁，与丁宁饰演的江雨施，两人冷漠却欲言又止的表情与其他人气场有些不同，预示着在剧中将有新的故事线发展；而另一张海报，“凌氏夫妇”与楚炎三人同框，是否也有新的感情纠葛？都让观众期待不已。

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据悉，曝光的先导预告片中，《奈何BOSS要娶我》第二季将延续第一季的人物角色基础，但并不是简单接续，而是全新的故事。第二季的故事讲述一个为了自己的影后梦想积极努力的新晋小花夏林（王双饰演），与掌握港东市经济命脉的跨国集团“凌氏”总裁凌异洲（徐开骋饰演）相遇，一场舆论危机将两人共同推至风口浪尖，无论是似曾相识的偶遇，或是被人算计的邂逅，这对欢喜冤家在状况百出的境遇下，依旧“暴风发糖”。让奈何女孩们欣喜的是，“木已成洲”CP在第二季的发糖更为直接撩人，凌总裁直球式的表白“我养你”霸气十足，追妻招数也更为高明，从第一季的手指吻变为夏林的主动“手背吻”，而后更甜蜜升级为二人热吻，让人脸红心跳加速。看来花式撒糖的桥段只有你想不到，没有他们做不到！

虽然官方并没有宣布开播日子，但却网传将于 2020年 2月 14日（情人节）开播的消息！而且《奈何BOSS要娶我2》的官博也发文宣告：“即将甜蜜上线”，疑似是在默认下个月定档的消息，更同时公开了正式预告，引起不小的网友议论！

宋元的小奶狗撩姐宠溺再加上凌Boss的霸式甜宠，姐妹们你们准备好了吗？

新闻摘自：搜狐娱乐

照片摘自网络