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《奈何boss要娶我2》正式开机！ 奈何夫妇「木已成洲」CP甜蜜回归

by Tofu
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《奈何boss要娶我2》正式开机！ 奈何夫妇「木已成洲」CP甜蜜回归
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备受期待的热门剧《奈何BOSS要娶我2》7月31日以原班人马阵容在无锡正式开机！该剧由著名导演吴强执导，徐开骋、易柏辰、王双领衔主演，刘贾玺、黄千硕、何倩影、利晴天、丁宁等演员联袂出演。延续浪漫甜宠风格，你想要的，这里统统都有！

自1月17日开播以来甜宠剧《奈何BOSS要娶我》因反套路、真撒糖的优秀品质让广大追剧少女们欲罢不能，尤其在微博主话题#奈何boss要娶我#阅读量高达32亿。超高热度引爆2019开年新浪潮，圈粉无数“奈何女孩”！

《奈何BOSS要娶我》讲述了港东首富凌异洲和十八线演员一场“蓄谋已久”的爱情故事，二人“各取所需”先结婚后恋爱，这段甜蜜婚后生活中，不但有高甜宠溺剧情，更暗含着兄弟反目等种种阴谋。大结局中凌异洲成功解救女主，二人也消除误会，重获真爱。

对于接下来的故事走向，目前《奈何BOSS要娶我2》还处于保密状态，而不少奈何女孩都希望看到「木已成洲」CP成家、生小孩的温馨画面。而徐开骋也不忘调皮，在微博上发文撩奈何女孩们是否“准备好吃糖了”，实在太逗啦！

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不过据悉，第二季即将参演的演员利晴天在剧中将饰演优质精英成凌boss情敌！之前在诸多影视剧多演绎阳光暖男角色的利晴天，也有不少女性粉丝拥趸，这次出演反派人设，两大帅哥一正一反的角力摩擦，将给奈何女孩儿们带来除了甜蜜之外的新看点。

《奈何BOSS要娶我2》预计将于明年一月份与观众正式见面，期待徐开骋为观众带来更多优秀作品和精彩演绎。

资料来源：搜狐

 

 

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