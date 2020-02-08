《奈何BOSS要娶我2》“凌氏夫妇”另一空间再相遇，凌BOSS“只要赌注不是你，我什么都敢赌”

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《奈何BOSS要娶我》自播出来以来，让王双、徐开骋的“木已成洲”CP瞬间大火，也让粉丝纷纷敲完开拍第二季。如今第二季正式回归，并宣布定档情人节前夕，2月13日，粉丝的愿望就要实现啦！

新一集里，除了王双、徐开骋的 “木已成洲CP”、黄千硕、刘贾玺的“闻立贾菲CP”、易柏辰、何倩影的“楚炎阮濛CP” 都将原班人马强势回归，还将加入晴天和丁宁饰演大反派律师和木木的经纪人！

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同时，第二季采用了平行时空的概念，三对俊男美女CP，除了在角色上延续上一季，在故事上则都将有新的进展和惊喜。他们从相遇到相恋，都将拥有全新的故事。虽然空间转换了，时间改变了，与他/她命中注定的那个人依旧在守护着彼此。

在曝光的预告片中，人气小花夏林（王双饰演）和霸道总裁凌异洲（徐开骋饰演）相遇并开始了一段甜蜜爱恋。凌BOSS的追妻语录更是甜度爆表，先是“我爱木木”的霸道表白，宣示主权，面对夏林的“结婚赌局”，更大胆表白“只要赌注不是你，我什么都敢赌” 甜蜜招式花样百出，酥到骨子里，暴风撒糖的剧情有增无减！

两人的婚纱照也首次公开，甜蜜登对的凌氏夫妇，在这个情人节里，要与你不见不散！

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