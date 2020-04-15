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《奈何BOSS要娶我》姐妹作来了！《陈情令》师姐出演女主

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
《奈何BOSS要娶我》姐妹作来了！《陈情令》师姐出演女主
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中国甜宠剧《奈何boss要娶我》原本是小成本网剧，但播出后成为甜宠剧黑马，更拍摄第2季，高甜的剧情俘获观众的心，收获大批死忠剧粉。该剧的姐妹作《奈何BOSS又如何》依旧由吴强导演操刀，由赵志伟、宣璐主演，讲述「难搞」BOSS严景致和最强特助恋爱故事，组成「良辰美景」CP，未播先轰动。

《奈何BOSS又如何》改编塔读文学签约作者纯风一度的原创小说《独爱天价暖妻》，赵志伟饰演挑剔龟毛总裁严景致，他之前在《我只喜欢你》饰演学霸哥哥，同时是宠妹狂魔，让不少人直呼好想要有这样的哥哥。这次他在新剧饰演爱上最强特助聂星辰（宣璐 饰）的霸道总裁，预计严BOSS将再圈粉无数。

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女主角宣璐曾在《陈情令》饰演师姐走红，古装仙气十足的她，时装打扮仍气质出众。作为最强特助，她对「难搞」BOSS严景致的日常习惯了如指掌，只有她才能hold住严BOSS，两人相爱相杀，让粉丝超期待播出。

该剧除了有「良辰美景」CP，还有2对CP，分别是由王倩饰演的女明星及刘胤君饰演花花公子，组成的「心念远方」CP，以及由金雯昕饰演元气追星女孩童欣、帅气医生刘宥畅组成的「遇你同欣CP」，为电视剧甜上加甜。这部剧的导演 – 吴强曾执导《克拉恋人》、《双世宠妃2》、《奈何boss要娶我》，操刀多部甜宠偶像剧，对女性情感精准把握，大大增肌了观众对《奈何BOSS又如何》的信心。

新闻来源： ETtoday

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