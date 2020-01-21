《奇葩说6》收官 冠军是哈佛女博士

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上周六，《奇葩说6》迎来了终极之战，“神仙辩手”詹青云不负众望一举夺冠，成为本季BBKing，而其所在的蔡康勇战队“携程战队”也成为本季的BBTeam。

在总决赛中，詹青云与傅首尔争夺BBKing的资格。两人的终极辩题是“终其一生只是个平凡的人，你后悔吗?” 詹青云做为正方，而傅首尔则为反方，两人都各有所长，詹青云善于用逻辑征服人，傅首尔善于打动人。最终，詹青云的观点因更有逻辑和层次而夺得了本届BBKing。

詹青云是何方神圣呢？节目组给她贴的标签是“哈佛女博士”，粉丝说她像“侠女”，关于她的热搜包括“女生一定要多读书”，抑或“负债百万读哈佛”。

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但詹青云并不是天资聪颖，相反，从小她就是那个不被老师看好的平庸学生。家境也不算富裕，母亲是一名英语老师，父亲只是一名普通的工薪阶层。小学转学6次，次次成绩垫底，老师还当着全班同学的面，说她是“笨猪”。

高中之后，却一路开挂，GRE满分，高考省前5之姿，北大和香港中文大学双录取；2008年全额奖学金入读了香港中文大学经济系，以本科全优毕业；2013年再次以全额奖学金保送香港中文大学硕博连读；2015年以只差满分6分的成绩考入哈佛大学，贷款100万攻读法学博士。

就是这样一个女孩，后来她站上《奇葩说》的舞台，以一名光芒四射的辩手之姿，俘获了成千上万人的膜拜。再次恭喜詹青云！

新闻摘自：搜狐娱乐

照片摘自网络