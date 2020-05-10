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高人气韩剧《夫妻的世界》上周的收视率飙升到24.33%，打破有线频道剧集最高收视纪录，虽然第13集的收视稍微回落至21.1%，但第14集又回升到24.3%收视率。最新一集中金喜爱饰演的池善宇动了轻生的念头，走进了海里却被金允基（李茂生饰演）拯救。有目击者爆出在拍摄当天金喜爱没有使用替身，亲自上阵走向海里，但因为强烈袭来的沿岸流，风浪之大居然将她与李茂生卷入海中，甚至出动海上救护队。

《夫妻的世界》第14集中，池善宇（金喜爱饰演）知道了自己的儿子俊英（全真㥠饰演）因她和前夫李泰吴（朴叙俊饰演）之间的问题受到很大的伤害，甚至去偷窃。池善宇因儿子无法接受爸妈之间复杂的关系，她失去家人、丈夫和儿子而感到绝望，更因为感到内疚而打算投海寻死。金允基（李茂生饰演）发现池善宇下落不明，及时找到想寻死的池善宇并将她救出，而看到二人拥抱的李泰吴就独自返回高山市。

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一位经营冲浪学校的网民在Instagram上爆出幕后影片，影片中里正在进行拍摄的金喜爱和李茂生。网民表示那是他在上个月14日韩国东岸江陵市一处海水浴场拍摄的，写道：“当天我还以水上救生队进行了救援行动。拍摄当时因为强烈袭来的沿岸流把演员给卷走，发生了需要出动救援的状况！”他透露当时突然发生紧急状况，让工作人员非常紧张，好在演员都依照指示，最后安全拍摄完成。参与拍摄的救援人员后来也在Instagram上分享拍摄前接到《夫妇的世界》请求救生队在旁支援。他表示当时就在金喜爱投海、李茂生下海救援的那幕，突然一个沿岸流打过来，两人一起被卷入海里。当下已在旁边待命的他，便拿救生冲浪板快速入水将人拉回，也因为其他救生员帮忙，让两人可以平安上岸。消息曝光后让网民们纷纷感叹，“真的很敬业啊！”、“幸好人没事啊！”

新闻来源：星洲日报