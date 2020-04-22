《夫妻的世界》官网人物介绍暗示小三即将迎战小四？！

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高人气韩剧《夫妻的世界》日前大结局剧本已经完成！《夫妻的世界》每一集的收视率都翻倍暴涨，令人期待主角们的后续发展。不少眼尖的网友发现在官网上《夫妻的世界》的人物简介多了新内容，因为剧组并不是一次性写完登场人物的介绍，而是根据剧情的发展慢慢加入。

女主角池善宇（金喜爱饰演）的介绍从原本的愤怒变成杀意，“我想要尽可能冷静、理智地解决这件事情，只要从我所拥有的一切里除掉丈夫即可，每次发狠心时决心都会崩塌，最终还是要看到情感的底线，是前夫导致了这一切，真的很想杀了他”。

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男主角李泰吴（朴海俊饰演）两年后决定回来高山，很大的原因是为了儿子，“这一切都是妻子自作自受，原本只是想给她点颜色看看。我甚至忘记了曾经不想成为找了新女人并和妈妈离婚的父亲那样毫不负责的人，为了不让我儿子重蹈覆辙而坚决不放弃他，却没想到这一切只是不幸的开始”。出轨男主角的结局走向令观众们非常期待。

最让人气得牙痒痒的小三吕多景（韩素希饰演）虽然现在成功扶正，还生下了女儿珍妮，介绍里：“和前妻藕断丝连的关系让人愤怒，当初我一直以为不肯放手的池善宇肯定是疯了，只有等自己落入同一境地时才开始理解她的心情”，仿佛在预言李泰吴会变心出轨，小三要迎战小四了。

新闻来源：KSD

照片摘自网络。