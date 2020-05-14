《夫妻的世界》大结局预告出炉！观众们要被气死了！

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韩剧《夫妻的世界》剧情高潮迭起，正宫与丈夫、小三之间过招，让观众看得牙痒痒。该剧即将在本周迎来大结局，最新预告出炉后，不过剧情走向却让大票剧迷崩溃，就连中国男星陈学冬看了第13集后，也气得扬言弃剧！

《夫妇的世界》收视率不断节节上升，第14集更是突破24%，成绩相当亮眼。该剧将在后天（16日）播出大结局，官方日前也释出预告影片，除了一句「李泰伍（朴海俊 饰）那个人，是忘不了池善雨（金喜爱 饰）的。」暗示男主角与前妻之间的关系依旧牵扯不清，小三更是一边开车、一边痛哭，似乎想要放弃这段婚姻。

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预告中，尽管李泰伍极力挽回吕多景（韩素希 饰），「不是说好要一起努力吗？不能突然这样啊，多景。」但女方似乎心已死，冷回：「陷入妄想的不是那个女人，而是我，我现在都知道了。」预告影片曝光至今，已累积超过百万点阅率，超狗血的剧情走向，更掀起不小讨论度。

此外，就连中国男星陈学冬也跟上这波追剧热潮，日前在微博自爆看了13集，不知是否因为太激动，而忘了切换帐号，公开PO文写道，「看完第13集，我准备弃剧夫妻的世界，要被气死了，致郁就不说了，说好的复仇呢？？」引来女星蒋梦婕也跟着附和，「我早就弃剧了，太郁闷了，气得肝儿疼。」

新闻来源： ETtoday