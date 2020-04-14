《夫妻的世界》原版《Doctor Foster》被轰烂结局？网敲碗求韩版慎重改编

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最近讨论度超高＋称霸人气榜首的韩剧《夫妻的世界》，你追了吗？

由JTBC出品，时隔四年回归的韩国影后金喜爱、朴海俊、韩素希领衔主演韩剧《夫妻的世界》。故事讲述原以为是相爱著的恩爱模范夫妻，因为背叛而卷入复仇漩涡的婚姻故事。

韩版首播 5 分钟就以金喜爱「激烈床战」朴海俊的19禁火辣场面引起观众热烈讨论！搭配超写实故事剧情，每一幕都让影迷看了都恨不得想亲手“解决”掉这对奸夫淫妇。

韩版《夫妻的世界》是改编自2015年英国神剧《福斯特医生》（Doctor Foster），故事成功创下800万的收看人次，更是BBC当年收视最高的电视剧！女主角「盖玛」（Gemma）更被英国媒体称作是「全英国男人都害怕的女人」。

不过近日有许多《Doctor Foster》的影迷在观看韩版之后发现，剧情走向似乎与原版相像。除了角色人物的职业等有稍微更换之外，故事与原版的发展越来越像，让许多影迷纷纷忍不住心中的呐喊声，想阻止韩版的剧组，奉劝编剧要慎重考虑，因为他们大部分认为：“原版的结局实在太烂了”。

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——————————【以下内容含剧透，请慎入】——————————

韩版改编的剧情发展和原版相差不远，女主同样是从一根头发开始抽丝剥茧发现了老公出轨好友女儿的事实，更发现身边的好友全都瞒着她，让人生就此崩溃、跌入谷底的Gemma决心反扑。凭着她的高智商，精心策划了一场对腥夫和小三的复仇大计。

《Doctor Foster》在第一季的结尾中，Gemma成功撕下出轨丈夫暖男的面具，让他原形毕露并身败名裂。Gemma更争取到了儿子的信任与抚养权、夺回了财产事业，最后把腥夫扫地出门，在这场离婚大战中大获全胜！唯一美中不足的是大肚子的小三最后还是成功上位，和出轨腥夫双宿双飞。

正当大家以为被扫地出门、失去所有的渣男前夫和大肚子小三不会有好下场时，剧情走向突然来个大反转。前夫和小三竟意气风发、荷包满满、大摇大摆宣布：We are back，甚至还向自己儿子跟所有朋友发了喜帖。

对于前夫卷土重来的复仇，对比Gemma生活的一成不变，让她一度感到挫败、毕竟有什么比「发现妳的渣男前夫过的比妳更好」还让人生气的！不过她决定展开绝地大反攻，不仅反过来勾引前夫出轨，再故意让小三知道，让她也尝尝被老公背叛的滋味。最后在小三得知老公居然睡了前妻之后，愤而带着两人的女儿远走高飞，腥夫也因此失去了金主支持丢了工作。

从天堂掉到地狱的他甚至落魄到试图以自杀威胁、希望和前妻、儿子破镜重圆。最后夫妻协议停战，试着遗忘过去，各自重新开始，但一切都已经太迟了。

离婚战争结束后，他俩都失去了他们最重要的东西——最爱的儿子。在受到父母离婚战争的打击下，儿子选择消失在这个支离破碎的家，留下懊悔又心痛的母亲永无止境的等待。

看了原版的故事后，你是否也希望韩版的结局可以更加的“happy ending“呢？一起期待吧！

资料来源：Cosmopolitan