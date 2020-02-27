《天气好的话，我会去找你》首播好评！又一波追剧热潮！

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超夯韩剧《爱的迫降》已完结，粉丝们再也看不到“双LI CP”继续放闪，纷纷大喊空虚！不过大家千万别失落，因为由朴敏英、徐康俊主演的《天气好的话，我会去找你》在本周已迎来了首播啦，还在第一集就告白了呢！收视率以1.925%起跑，播出后好评如潮，在豆瓣评分更获得了8.5的高分。

剧情讲述因对首尔生活感到厌倦而回乡到北岘里的海媛（朴敏英 饰），再次遇到了经营独立书店的恩燮（徐康俊 饰）后，一同展开的暖心的治愈浪漫故事。33岁的朴敏英和26岁的徐康俊还在戏里饰演高中生，真的是毫无违和感啊！

剧中，朴敏英饰演首尔某音乐学院的大提琴讲师「穆海媛」。由于海媛因为上课方式古板、个性过于正直不会讨好上司跟学生家长，职场生活过得很吃力，苦闷的她辞职回到家乡姨妈经营的老民宿，想要沉淀自己的心情。

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徐康俊饰演在北岘里经营一间独立书店 “Good Night” 的「林恩燮」，是海媛以前的高中同学，他似乎已经暗恋海媛多年，然而两人却一直没什么交集，直到这次海媛回来长住，身为邻居的两人互动变多了，恩燮表面若无其事，内心其实悸动不已…

《天气好的话，我会去找你》是一部慢节奏的爱情剧，没有狗血复杂的爱恨情仇，但朴实纯粹的感情反而更让人心动，观众可以细细品味，沈浸在温暖而疗愈的氛围中。许多网友都表示朴敏英和徐康俊的CP感很强，配上纯朴的乡村雪景，纷纷表示已经很久没有看到这么平实而温暖的爱情剧了，看完真的很疗愈心动呢～不管天气好不好，这部剧都一定要追啊！

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络