《天气之子》首波预告曝光~画面延续《你的名字。》美到哭！

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相信不少人对日本著名动画电影《你的名字。》中所带来的感动依然念念不忘，在暌违3年之后，电影导演新海诚终于携着新作品《天气之子》（天気の子）强势回归！

《天气之子》是导演新海诚的继2013年的《言叶之庭》和2016年的《你的名字。》之后，第7部动画电影。早前3张珍贵的剧照曝光之后，重新激起大家对新海诚作品的期待，日前也终于重力释出第一波预告。

在这短短的1分钟预告里面，可以看到作品的画质依然和当年的《你的名字。》一样，非常细腻，加上擅长光影变化，直接将日本动画的画风提升到另一个境界。

《天气之子》讲述一名叫做森岛帆高的高中生，他离开岛上并来到东京，并且遇到了一名叫天野阳菜的少女，不可思议的是，这名少女竟然拥有能够瞬间让天空放晴的神奇力量。

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值得一提的是，当年电影歌曲成了《你的名字。》取得成功的关键因素之一，无论是在片头开场时候的《前前前世》，又或者剧情高潮彗星撞击前10分钟响起的《Sparkle》，都深深直击观众心中。

据悉，《前前前世》在Youtube的点击率已经突破2亿次。

因此，曾经在《你的名字。》中担任音乐制作的日本乐团RADWIMPS将会在《天气之子》中继续挑起电影歌曲和配乐的重任。

《天气之子》预料将会在7月19日在日本上映，相信过不久我国也会乘势上映！

资料来源：mtime

所有照片和视频皆摘自网络