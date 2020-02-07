《天天向上》武汉肺炎期间以新形式开工

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随着武汉新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻，很多中国的综艺节目都纷纷宣布延播或者停播。然而《天天向上》的节目组，昨天却在微博晒出录制现场的照片，并发文表示：正月十三，云开工。

在晒出的照片中，天天兄弟，汪涵、钱枫、大张伟、王一博、高天鹤以及艺人好友，包括韩雪、杨迪、沈梦辰等人，竟然通过视频通话“云开工”。在这种特别的节目录制中，疑似只有汪涵一个人到了演播室现场进行录影，其他的所有人都是在家中进行直播。网友们猜测汪涵去现场的原因，除了因为他身在长沙，也可能还因为他不会用视频远程软件。

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照片中，2019年人气暴涨的王一博罕见出镜，他身穿玫红色卫衣，气质干净清爽，而这也让粉丝们打趣道：终于回到老家了，妈妈让穿啥，就得穿啥。

直播时，大张伟戴着眼镜，看起来斯斯文文的，他的直播间相比较于其他人来说，显得非常专业，设备一应俱全，背景墙则是大片的手办模型，网友们为此感叹，大张伟的房间也太像主播的直播间了吧！

在其中一张路透图中，直播中的大部分人都拿起了大海碗，看样子可能是在介绍各自家乡的美食，因为《天天向上》一向都有介绍各种美食的经典环节。

对于此次《天天向上》节目组采取云录制的方式，网友们纷纷称赞说：真是太好了；节目组真是太有创意了，新的形式很不错。

新闻来源：都市网 & 新浪娱乐 & 搜狐