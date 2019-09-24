《外星女生柴小七》霸道总裁方冷圈粉 ｜ 你可能不知道的徐志贤

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甜宠剧《外星少女柴小七》口碑在网路发酵，无论是猎奇又充满甜宠氛围的剧情，还是主角徐志贤、万鹏的高颜值组合，都吸引大票剧迷热议。而当中饰演霸道总裁「方冷」的男主徐志贤，其实是台湾出生的泰籍男星，而且28岁的他已升格为爸爸！

徐志贤（Bie）父亲是台湾人，母亲则是泰国华侨。身高183公分，长相帅气的他因选秀夺冠而出道，2011年参加选秀节目《KPN Award》夺冠，进而正式在泰国出道，并在2013年加入南韩男团VICTOR。（是C位耶！）

他也曾和穆熙妍、辉灿共同主持大陆时尚综艺《花颜的秘密》，也演出过戏剧《如果，爱》、《萌妻食神》，在主持、唱片及戏剧都有所涉猎，加上天生帅气的偶像级外表，被形容是全方位艺人。

而最近在《外星女生柴小七》花絮中，他还模仿刘德华唱「练习」，似乎就像是个亲和的邻家大哥哥。

至于个人生活，徐志贤其实已在2016年结婚，老婆还是泰国知名女星Gubgib（Sumonthip Leungutai）。同年6月迎来宝贝女儿Paopao诞生，一家三口感情相当好，夫妻俩平时也常在社群网站分享育儿点滴，互动十分甜蜜有爱、羡煞众人。

出道至今已有8年的徐志贤，近来因演出《外星女生柴小七》，再度掀起高话题，剧中饰演霸道总裁「方冷」，与万鹏饰演女主角外星女「柴小七」上演各种斗智斗勇的爆笑冤家戏码，深受大票剧迷喜爱，双方在戏里的甜蜜互动，更是总让网友看得害羞不已。

如今虽然《外星女生柴小七》已收官，不过随着话题攀升，出道多年的徐志贤可望再创人气高峰，成为新男神啊！

资料来源：嘘星闻、ettoday