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《吃饱饱》Stars Picker Audio Cafe摘星 . 音響咖啡館

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
《吃饱饱》Stars Picker Audio Cafe摘星 . 音響咖啡館
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这间充满艺术气息的音响主题耳机咖啡馆的 Stars Picker Audio Cafe 摘星 . 音響咖啡館，除了让你沉醉在音乐世界中，素食者朋友，绝对要来这里吃！

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打破以往传统的素食概念，所有食材都使用新鲜的蔬菜、瓜果、菇类等，再由店长亲自研发烹调而成的美食，并没有使用斋料或假肉。

小编吃到一半才发现这些美食竟然是素食！真的超！好！吃！

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