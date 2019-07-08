《吃饱饱》SKINNY DIP@Bandar Menjalara－闻臭吃香蓝纹意大利面

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两只吃货这一集《吃饱饱》要带大家把各种样式的美食都吃一遍！

中式有潮州、西式有Pasta、还有娘惹料理Mee Siam！甜点菜单也很吸引人乜！

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而且有小编私心最爱的waffle，一定要去试试看啦！