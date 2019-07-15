《吃饱饱》Shugatori Dessert Cafe -少女尖叫超梦幻松饼

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两位大叔（咦？）这个星期要释放少女心！？

超梦幻的Waffle搭配雪糕，还有相当推荐的巧克力Pancake，真的好好吃呀！

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拍起来好看，吃起来也美味，才是最重要的！女孩快带着姐妹（or 男友？）去打卡啦喂！