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视频 One TV吃饱饱

《吃饱饱》Kwong Wah Ice Kacang@Section 17

by Sean 祥祥
written by Sean 祥祥
《吃饱饱》Kwong Wah Ice Kacang@Section 17
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说起马来西亚美食，你会想到什么？！

这集 #吃饱饱 就要带大家去吃到 Kwong Wah Ice Kacang 这家融合马来西亚多元文化美食的“Kopii茶铺”，超适合带国外朋友来品尝的哟～

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