视频 One TV吃饱饱 《吃饱饱》一线馆@Kota Damansara – 玩起角色扮演吃宫廷菜 by Sean 祥祥 3 June 2019 written by Sean 祥祥 3 June 2019 Advertisement “皇上，请用膳～“ 这一次皇上 OneFM William 带着宫女 One FM Hana 心怡 到位于Kota Damasara的 【一线馆】享受各种中国宫廷美食。 Advertisement 皇上说好吃的东西，怎么可能是假的呢?重点是价钱没有你想象中的贵（问过其他的妃子确认的） Advertisement One TV吃饱饱美食宫廷 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Sean 祥祥 佛系更新影片版主 | 更多影片前往Youtube频道 One TV ! previous post BLACKPINK就是狂！登上韩国最多人subscribe的YouTube频道！！ next post 威灵顿牛排来自纽西兰？这些年被我们误会的“当地美食” You may also like 「夏日丁丁茶」- 林宇中《最想守护的人》 x 丁丁 29 May 2019 【吃饱饱】Muse Eatery@PJ Section 17特色白兔糖奶茶配上超人气虾酱炸鸡，绝配！ 27 May 2019 【吃饱饱】台湾茶屋@C180 Cheras | 抢先吃到Menu上还没有的料理 24 May 2019 「夏日丁丁茶」- 曹格《寂寞寂寞不好》 x 丁丁 14 May 2019 【OneFM 你懂不懂】之斋戒月你知多少 13 May 2019 《吃饱饱》 KIMI-YA@Avantas Residence 季节限定海胆 超新鲜啊！ 10 May 2019 「夏日丁丁茶」- 张学友《祝福》 x 丁丁 8 May 2019 Morning Kaki [So Drama] : Avengers 毕业典礼 6 May 2019 《吃饱饱》 香港桥底鸡煲@SS2- 带你去吃香港鸡煲 3 May 2019 《吃饱饱》 PORTOFINO @Bangsar Lucky Garden- 带你去吃意大利菜 26 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.