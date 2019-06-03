《吃饱饱》一线馆@Kota Damansara – 玩起角色扮演吃宫廷菜

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“皇上，请用膳～“

这一次皇上 OneFM William 带着宫女 One FM Hana 心怡 到位于Kota Damasara的 【一线馆】享受各种中国宫廷美食。

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皇上说好吃的东西，怎么可能是假的呢?重点是价钱没有你想象中的贵（问过其他的妃子确认的）