《十年三月三十日》3对CP恋爱线甜蜜升级 窦骁、娜扎狂撒彩虹糖

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正在网络热播的反映都市职场的电视剧《十年三月三十日 》受到普通关注。该剧讲述了6位性格迥异、对梦想有着不同追求的年轻人，在市场竞争激烈的一线城市中成长奋斗与追寻梦想的经历，让观众从中窥探到自己的人生经历，产生共鸣。

改编自超人气漫画《爱情白皮书》的都市爱情剧《十年三月三十日》由窦骁、古力娜扎、徐正溪、宋妍霏、王姿允、金泽灏主演，也是人气男女神窦骁、古力娜扎首次合作电视剧。经典戏剧时隔多年再次翻拍，加上预告中窦骁、娜扎多个亲吻画面曝光，霸道总裁与职场女强人的超浪漫「彩虹吻」让不少粉丝喊：「神仙之吻」、「要暴动啦！」

随着剧集的热播，剧中风格迥异的三组cp已深入人心。《十年三月三十日》讲述6位性格迥异的年轻人在城市中勇敢奋斗、追寻爱情，谱写3种交织着事业与爱情的恋曲。

企业猎手靳燃（窦骁 饰）为了爱情和梦想放弃国外的高薪，回国出任旅游公司首席运营长，并与初恋袁莱（古力娜扎 饰）重逢。这对「来劲夫妇」在告别过往的不愉快后感情复苏，浓情蜜意的两人，撒狗粮已是常态，让网友大呼“太酥了！”

另一厢，欢乐逗趣的赵承志与沈双双，在相爱相杀的路上持续为观众提供笑料。

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徐辛颐与丁昂则是日常恩爱二人组。

《十年三月三十日 》除了全员颜值在线，拍摄美景更是让观众非常上头，令许多观众大呼：“画面太美了，景和人都是5A级风景区的颜值，甜度又高能，简直是一部宝藏剧”。

资料来源：青年日报