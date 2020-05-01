娱乐 Entertainment明星 Celebrity新闻 News 《创造营2020》 鹿晗和黄子韬一起跳女团舞？！ by Celine 1 May 2020 written by Celine 1 May 2020 Advertisement 中国选秀综艺节目《创造营2020》将在明日（5月2日）正式开播！日前也释出了《创造营2020》的预告，引发网友们的热烈讨论。视频里可看见导师团鹿晗、黄子韬、宋茜和毛不易在舞台上跳起节目的主题曲。 Advertisement 4位导师中，鹿晗、黄子韬和宋茜都曾经是韩国SM娱乐公司的艺人，宋茜表示：“很久没看到你们俩（鹿晗和黄子韬）一起跳舞了”。鹿晗也感叹自己也没想到会和黄子韬一起跳女团舞。对于能够与黄子韬跳舞，鹿晗觉得自己感受到了幸福。很多网友一直都很期待鹿晗和黄子韬难得的同框合体！ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 黄景瑜 李沁新剧《亲爱的戎装》剧照曝光 网友：《太阳的后裔》既视感！ You may also like 黄景瑜 李沁新剧《亲爱的戎装》剧照曝光 网友：《太阳的后裔》既视感！ 1 May 2020 易烊千玺因拍戏档期暂别《街舞3》 导演发长文送祝福：期待千玺队长的下一部作品 1 May 2020 《极限挑战》第六季官宣了！小绵羊张艺兴回归 邓伦加入成团宠！ 30 April 2020 5月12日正式入伍 《浪漫医生金师傅》的梁世宗要去当兵了！ 30 April 2020 看似心情不错 周扬青分手罗志祥后首度晒出美照~ 30 April 2020 点赞刘亦菲动态引复合传闻 宋承宪：是工作人员手滑 30 April 2020 陈德容离婚首发声：公主不缺白马王子！ 8年豪门婚姻告终 30 April 2020 美国记者上电视被抓包没穿裤子！ 30 April 2020 《少年PI》印度影帝Irrfan Khan病逝 享年53岁 29 April 2020 再当爸！大病初癒的英国首相约翰逊喜获麟儿！ 29 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.