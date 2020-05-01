《创造营2020》 鹿晗和黄子韬一起跳女团舞？！

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中国选秀综艺节目《创造营2020》将在明日（5月2日）正式开播！日前也释出了《创造营2020》的预告，引发网友们的热烈讨论。视频里可看见导师团鹿晗、黄子韬、宋茜和毛不易在舞台上跳起节目的主题曲。

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4位导师中，鹿晗、黄子韬和宋茜都曾经是韩国SM娱乐公司的艺人，宋茜表示：“很久没看到你们俩（鹿晗和黄子韬）一起跳舞了”。鹿晗也感叹自己也没想到会和黄子韬一起跳女团舞。对于能够与黄子韬跳舞，鹿晗觉得自己感受到了幸福。很多网友一直都很期待鹿晗和黄子韬难得的同框合体！