《创造营2020》主题曲《你最最最重要》正式上线了！

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中国选秀节目《创造营2020》近期刚开播就受到很多人的热烈关注，《创造营2020》的主题曲《你最最最重要》正式发布了！

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主题曲《你最最最重要》里练习生们都身穿全白的制服搭配上活力又轻快的曲风，元气满满。林君怡是这次《创造营2020》的初C位，但MV一推出不少网友发信有几位人气选手并没有出现在MV里，包括首发成团位的姚慧、刘梦、、孙如云等都0镜头。

新闻来源：新浪娱乐