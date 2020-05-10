娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《创造营2020》主题曲《你最最最重要》正式上线了！ by Celine 10 May 2020 written by Celine 10 May 2020 Advertisement 中国选秀节目《创造营2020》近期刚开播就受到很多人的热烈关注，《创造营2020》的主题曲《你最最最重要》正式发布了！ Advertisement 主题曲《你最最最重要》里练习生们都身穿全白的制服搭配上活力又轻快的曲风，元气满满。林君怡是这次《创造营2020》的初C位，但MV一推出不少网友发信有几位人气选手并没有出现在MV里，包括首发成团位的姚慧、刘梦、、孙如云等都0镜头。 新闻来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 深夜遭敲房门、跟踪 王一博发文怒斥私生饭：我工作很辛苦了 想睡一会都不行吗？ You may also like 深夜遭敲房门、跟踪 王一博发文怒斥私生饭：我工作很辛苦了 想睡一会都不行吗？ 10 May 2020 《相信未来》义演第4场来了！73组大咖音乐人齐献唱 10 May 2020 Ella另类母亲节po文 痛诉「逆子」劲宝4大罪行 网友笑翻：妈妈们辛苦了 10 May 2020 杨怡迎来当妈后的首个母亲节！晒女儿小珍珠脚丫和妈妈合照 甜蜜告白妈妈：我一直都会拖着您的手 10 May 2020 《创造营2020》四叶草朱主爱甜唱原创《老公公老婆婆》 加码《好想你》深获好评！ 9 May 2020 《青春有你2》第三次公演成绩出炉！刘雨昕断层第一 9 May 2020 关晓彤迷妹上线！留言告白Justin Bieber成功被翻牌 激动晒截图引粉丝刷版「拜托姐姐也翻翻我」 9 May 2020 《青春有你2》导师合作舞台分组名单曝光！师兄团Nine Percent将和练习生合作舞台 9 May 2020 《奔跑吧》第八季预告来了！蔡徐坤和Justin黄明昊久违同框 9 May 2020 Ariana Grande认爱了！新歌MV与男友相拥晒恩爱 9 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.