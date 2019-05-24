《创造营》发文宣布王晨艺退赛：因个人原因 引爆粉丝微博开骂

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24日《创造营》在官博宣布学员王晨艺因「个人原因」向节目组提出退赛，“经双方坦诚沟通并达成共识，王晨艺即日起离开创造营的舞台”，此消息发出瞬间引爆粉丝们在微博开骂！

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此公文发出后，掀起许多支持王晨艺的粉丝们在微博po文感叹「为何如此优秀、努力上进、追求梦想、舞蹈能力这么强的素人，就这样被抹杀？难道平凡人不配拥有梦想吗？」，甚至有粉丝特别发长文，希望《创造营》可以给个说法！

资料来源：新浪娱乐、微博