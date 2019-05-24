娱乐 Entertainment明星 Celebrity 《创造营》发文宣布王晨艺退赛：因个人原因 引爆粉丝微博开骂 by Tofu 24 May 2019 written by Tofu 24 May 2019 Advertisement 24日《创造营》在官博宣布学员王晨艺因「个人原因」向节目组提出退赛，“经双方坦诚沟通并达成共识，王晨艺即日起离开创造营的舞台”，此消息发出瞬间引爆粉丝们在微博开骂！ Advertisement 此公文发出后，掀起许多支持王晨艺的粉丝们在微博po文感叹「为何如此优秀、努力上进、追求梦想、舞蹈能力这么强的素人，就这样被抹杀？难道平凡人不配拥有梦想吗？」，甚至有粉丝特别发长文，希望《创造营》可以给个说法！ 资料来源：新浪娱乐、微博 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 马东石「想婚了」！ 官宣明年娶稳交3年女友 next post 这个夏天让我们玩FUN各种水上活动 You may also like 黄伟文50生日 彭羚激罕见现身 网称：卡司阵容比颁奖典礼强大！ 24 May 2019 行善只为洗底？范冰冰终于开腔说明！ 24 May 2019 马东石「想婚了」！ 官宣明年娶稳交3年女友 24 May 2019 《阿拉丁》上映！这个月最适合情侣看的电影~ 24 May 2019 「成年Jasper」竟长这样？！ 网友惊呼完全神复制爸爸陈小春 23 May 2019 大S多年没戏演！原因曝光让网友鼻酸 23 May 2019 《致我们暖暖的小时光》之后，又来一个《致我们甜甜的小美满》~ 23 May 2019 高圆圆生啦！赵又廷宣布做老爸 21 May 2019 陈法拉结婚啦！ 甜蜜晒婚戒牵手照 官宣好消息 21 May 2019 柳俊烈拍摄画报，完全就是时尚大咖！ 21 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.