《冰糖炖雪梨》319甜蜜开播！吴倩、张新成开启「冰糖」系爱情 第一集惊现大咖男神

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由爆款剧《香蜜沉沉烬如霜》的原班制作团队打造的“冰糖”剧《冰糖炖雪梨》319终于开播！用心的导演准备了“大咖男神”作为礼物回赠给期盼已久的粉丝们，引来尖叫声：“第一集就让我看到两位男神，导演这么特别的巧思都想得出来”，开播就备受好评。

由朱锐斌执导，吴倩、张新成领衔主演，周历杰、楚月、曹博、何宣林、魏天浩、韩玖诺、秦天宇等主演的青春爱情竞技成长剧《冰糖炖雪梨》将于3月19正式上线！该剧是由酒小七同名小说改编，讲述了“速滑少女”棠雪（吴倩 饰）在大学校园里重逢“冰球男神”黎语冰（张新成 饰），两人在追逐冰上梦想的过程中，收获真挚爱情的故事，剧情高甜又高燃，十分引人期待。

剧中，棠雪（吴倩 饰）是一名曾因在一次短道速滑比赛中意外摔倒受伤而放弃梦想的普通大学生，热心率真的她被朋友们亲切地称为“棠主”。而霖大冰球队队长黎语冰（张新成 饰）是个各方面成绩优异的阳光大男孩，素有“冰神”之称。棠雪和黎语冰既是共同拥有冰上梦想的大学伙伴，又是一对久别重逢的青梅竹马。童年时，胆小乖萌的黎语冰一直被“大王同桌”棠雪欺负，可时过境迁，当他们再次相遇，形势却已经完全逆转。鬼马精灵的棠雪与性格外冷内萌的黎语冰犹如“火星撞地球”般，他们之间会发生哪些逗趣好笑的故事呢，这场甜蜜浪漫的爱情故事究竟将如何展开。

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这部堪称是《香蜜沉沉烬如霜》现代版的《冰糖炖雪梨》，第一集导演就设计了“巧思”，让《香蜜》男主邓伦惊喜亮相，成为冰神张新成在剧中的偶像：徐峰学长！这个名字的谐音不就正是邓伦在饰演《香蜜》时的名字：旭凤。

不过《冰糖》这部剧真的花了许多巧思，像是为了展现真实的竞技氛围和专业的运动技巧，制作组特邀了包括以中国男子短道速滑奥运金牌第一人武大靖等在内的近200名专业短道速滑、冰球、花滑运动员及教练员参与了剧集的拍摄工作，实在是期待呀！

资料来源：娱乐频道