《冰糖炖雪梨》甜蜜预告～吴倩张新成“冰糖CP”带你飞

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宣传已久的改编自同名《冰糖炖雪梨》在双十一这个特别的日子，向大家发送了糖糖福利，那就是长达3分钟的甜蜜预告～这一部属于青春爱情竞技成长电视剧类型，剧中棠雪（吴倩饰）和梨语冰（张新成饰）组合成“冰糖CP”，再续青梅竹马甜蜜情缘。

预告片梨语冰问了妈妈：“什么是青梅竹马？”妈妈回答：“就像你和棠雪。”镜头回忆起小时候的他们，天真无邪的打闹着慢慢转向长大后的他们。梨语冰变身“冰球男神”，不再是棠雪的小跟班，而棠雪则变成了梨语冰的助理兼私人陪练。互换“角色”的他们，会有怎样的发展呢？

棠雪气喘吁吁地帮梨语冰搬箱子、送外卖、健身房和运动场上魔鬼般陪练。而看到哦这些景象的梨语冰更是幸灾乐祸。棠雪因此而非常生气，想梨语冰喊话：“做人要适可而止，否则明年的这个时候我会给你送菊花。”

从儿时“相伴”至今，自从喻言（周历杰饰）的出现并直接的下战书后，也被兄弟识破后，梨语冰才真正意识到了自己的的内心与“冰糖“之间的变化。他开始展开了一系列的浪漫暴击的表白方式。星光缀灿的灯光下告白，隔着玻璃了两人比出了爱心，确认心意、冰场上的高调宣言。直击观众们的少女心！

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除了甜甜的爱情，这部剧其实也讲述了陪伴。“冰糖“在追寻梦想的路程相互鼓励。棠雪能解开重拾梦想的自我怀疑，是梨语冰的引导与开解。陷入糟糕情况时拉对方一把，并对彼此无条件支持。还有吸引大家眼球的是少年喻言一直小心翼翼的暗恋，是许多人少年时期的青涩啊～此外，少年们聚在一起嬉戏打闹，创造属于自己难忘的回忆，是青春时代最令人感动的时光。

《冰糖炖雪梨》将会开启怎样的故事？是什么在悄悄的改变？敬请期待更多精彩。

新闻来源：中娱网

图片来源：均自官方微博