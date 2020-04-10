《冰糖炖雪梨》完美收官！张新成、吴倩感性发文告别冰糖CP

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人气爆款剧《冰糖炖雪梨》4月9日甜蜜收官！饰演冰球男神黎语冰的张新成和饰演棠主棠雪的吴倩，都在个人官博感性发长文告别「冰糖CP」。

张新成感言全文：

关于黎语冰这个角色，我其实一直忌惮于去谈关于对他的感情，其实扪心自问，我觉得我始终对于这样一个过于完美的角色的付出有一定的亏欠，是自身通感能力的不足，又或是当时小瞧了这个角色所真正代表的能量。等到真正反应过来时，才感慨自己的稚嫩和轻狂。我想，如果美好是一类符号，冰神一定是其中之一，同时在思考的也是自己到底从角色中得到了什么启发。现在想到来说，可能就是“热爱”吧。知道自己想要什么后，付出全部努力。不给自己留遗憾。这是我无比想要从黎语冰身上沿袭下来的东西。希望在与角色相伴4个月又分别近一年的我是真正领悟到了精髓，并让它在潜意识里激励我。感谢黎语冰在去年夏天给我带来的一切。在我的小小主观认识里，哪里有什么演员成就角色，从来都是角色成就演员，只不过是你够不够努力的让他给你这个机会罢了。

最后，感谢这部戏的所有人给予我的帮助，感谢制片人刘宁总给我参与创作的机会，感谢朱锐斌导演 对我的指导和爱，谢谢我的小糖块儿吴倩 ，给予我的爱情世界，感谢大蒋老邓，喻言，阅微，马经理，老徐，教练东哥等等等等所有人对我的帮助，有你们的成全，才是最好的冰糖炖雪梨。

吴倩感言全文：

小棠雪，恭喜你，最终进入了国家队，开启了人生另一段逐梦之旅，未来你要更加努力哦。

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棠雪的逐梦之路，一直都不是平坦顺遂的，但好在她走的足够坚定。她也短暂的迷失过，受伤、学医，兜兜转转，所幸的是很快她还是回到自己热爱的短道速滑上。她是幸运的，她也是努力的。

大概每个人成长的路上都经历过迷茫吧，如果此刻你不知道自己想要什么，别着急，像棠雪一样多去尝试，也许你就能找到心中的答案。如果此刻你已经有了明确目标，那么拼尽全力不留遗憾就对了。

逐梦之路最难的或许不是寻找热爱，而是为了热爱拼尽全力的过程。回想起在冰上训练的时光，从穿上短道速滑冰刀鞋的那刻起，生理与心理的双重考验，学习动作要领，不断练习、不断摔倒，三不五时的受伤，还要克服对摔倒的恐惧和久练仍摔的气馁情绪……但仍很感谢这段经历，它成就了棠雪，而棠雪的执着和勇气，也着实震撼与激励着我。很开心，这场相遇，让我们都变成了更好的我们。

非常感谢冰糖期间，武大靖与李宗叡两位教练对我的指导和支持，也非常感恩电视剧《冰糖炖雪梨》所有的工作人员、教练员以及演员们的信任和帮助。仅是短暂的经历了运动员生活的几分，已经让我感受到相当的压力。高强度的训练与绝对的自律，是我对那几个月最清晰的印记，但我的几个月是无数运动员们日复一日的生活主旋律，因为体验过所以更加懂得，因为懂得所以更加敬佩。

冰糖炖雪梨今晚收官了，但“棠雪”还在不断努力，为中国冰雪事业，也为了自己的梦想。2022北京冬奥会，期待她能完成梦想为国争光。最后的最后，预祝2022北京冬奥会能够圆满成功，祝福祖国妈妈越来越好。

这部高甜剧且充满热血的作品，相信让许多影迷都感到不舍呀！套用剧中一句经典台词「梦想不会发光，发光的是追梦的你」，送给各位冰糖姐妹。

最后一起来听听新男友的全英文口白，一起追梦吧！

资料来源：epop、《冰糖炖雪梨》官博