《八度空间嘉年华》即将华丽登场！这么华丽的阵容，确定不看看吗？

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八度空间年度活动2019年《八度空间嘉年华》再度华丽登场，今年活动全面升级，从去年的1天延长至2天，并以全新的“月饼工厂”设计概念，打造出城中最摩登的中秋盛会，伴随大众度过一个欢乐的周末！

《八度空间嘉年华》将于9月7日（星期六）和8日（星期日），上午10时正至晚上10时正，在雪兰莪莎阿南Central i-City盛大举行，届时八度空间旗下一众艺人与主持人共聚一堂，与现场观众作近距离接触！

在长达2天的嘉年华中，八度空间各档节目主持人将轮番上阵，和现场观众互动玩游戏，当中包括《Durian, Kaya, Teh Tarik》主持人Rickman谢承伟与Orange陈慧恬、《拼凑・记忆》主持人Wind李诗斌与LeyTeng陈丽亭、《八八六十事》主持人Natalie小玉、Chrystina黄玮瑄与Happy颜洁颖、《活力加油站》主持人Pauline陈俐杏与Jan秦雯彬、《好吃！》主持人Gary叶俊岑、《环球透视》主持人苏进川、杨于羲和张嘉欣，八度空间华语新闻主播Owen叶剑锋与李依凌。值得一提的是，目前正热播的『原创强档』中文电视剧《逆行者》几位主要演员Joey梁祖仪、Wilson李伟燊、Sherlyn萧丽玲和Haoren朱浩仁也将亮相活动，为该剧宣传造势，与在场剧迷分享拍摄点滴。

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至于其他出席的特别嘉宾还包括购物台CJ WOW Shop主持人Kah Chee程珈琪、Binz曾繁彬、Shin Kong康霹欣、Emerson连杨贤以及One FM DJs（Nicholas、Angeline、丁丁、William、Adrian、Hana）。当然少不了艺人Lynn林绿、歌手东于哲、Shio郭修彧、Geraldine颜慧萍、Justin吴宗翰、Hanz郭文翰、Kopi林咖啡、Rice黄昭团、网红Curtis Fu傅冠杰等等，强盛阵容势必为活动掀起一波又一波的高潮！

此外，两天的活动设有不同的游戏摊位，让前来参与的民众有机会赢取各种奖品，大会也特设抽奖环节，幸运的民众可将一台高达2万令吉的按摩椅带回家！活动第二天晚上（星期日）也将迎来压轴环节——提灯笼游行，届时八度空间一众艺人将率领民众共同游走，为活动画上完美的句点！

欲知更多有关八度空间详情，关注八度空间官方脸书：八度空间、Instagram：8tvchinese、YouTube频道：8TV八度空间。此外，也可浏览www.tonton.com.my、www.xtra.com.my或透过付费电视第708频道观看八度空间。