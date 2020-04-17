《你好妈妈，再见！》杀青后，童星徐宇真剪短头发恢复帅气boy！

韩国电视剧《你好妈妈，再见！》（Hi Bye, Mama!）将在这个星期进入大结局，剧组的拍摄也在日前正式结束了。剧里的童星徐宇真在剧中为了要饰演金泰希的女儿栖玗的角色，男扮女装特地蓄留长发，近日剧组杀青后，徐宇真的妈妈就在Instagram上传了徐宇真把头发剪短恢复男儿身的帅照。
徐宇真在剧中饰演的栖玗，凭着可爱的笑容和神似金泰希的脸庞，深受很多剧迷的喜爱，一开始网友们甚至是剧组的工作人员都没发现徐宇真其实是小男孩。徐宇真妈妈透露原本想再让这个发型留久一点，但因接下来的广告拍摄不得不把头发剪掉，恢复帅气的男子汉。
日前徐宇真男扮女装演戏，引起了部分舆论的反弹表示他年纪还很小，男扮女装会造成性别认同障碍。徐宇真妈妈就有在Instagram上澄清私下徐宇真完全没问题，“比起赞他可爱或漂亮，她更喜欢别人称赞他好帅、好man”。
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