《余生，请多指教》导演官宣杀青！粉丝敲碗：跪求尽快上线

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11月6日凌晨，导演吕赢发文宣布电视剧《余生请多指教》已顺利杀青，“《余生请多指教》顺利杀青，感恩、感谢杨紫和肖战 2019年11月6日 ”，随后杨紫在评论区留言：“导演辛苦了！”。碰巧6日也是杨紫的生日，引来许多粉丝们的留言献上祝福，同时也敲碗跪求电视剧赶快上线。

据悉，该剧由杨紫、肖战领衔主演，讲述了音乐系大三学生林之校因父亲生病住院，与父亲的主刀医生顾魏邂逅的故事。

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一起来看《余生，请多指教》先导预告片吧！

资料来源：新浪娱乐