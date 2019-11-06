娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama 《余生，请多指教》导演官宣杀青！粉丝敲碗：跪求尽快上线 by Tofu 6 November 2019 written by Tofu 6 November 2019 Advertisement 11月6日凌晨，导演吕赢发文宣布电视剧《余生请多指教》已顺利杀青，“《余生请多指教》顺利杀青，感恩、感谢杨紫和肖战 2019年11月6日 ”，随后杨紫在评论区留言：“导演辛苦了！”。碰巧6日也是杨紫的生日，引来许多粉丝们的留言献上祝福，同时也敲碗跪求电视剧赶快上线。 据悉，该剧由杨紫、肖战领衔主演，讲述了音乐系大三学生林之校因父亲生病住院，与父亲的主刀医生顾魏邂逅的故事。 Advertisement 一起来看《余生，请多指教》先导预告片吧！ 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《PRODUCE X 101》制作人曾经多次受贿 还试图毁灭证据！ next post 天王周杰伦夫妇排场大！8名保镳随行！ You may also like 李洪基打卡啦！入伍后首次晒自拍 军装帅气亮相 6 November 2019 吴亦凡11月6日生日发布新歌《贰叁》 16分钟超长微电影曝光 女主角竟然是她！ 6 November 2019 童颜CP又发糖！李现发文为杨紫庆生 晒杨紫熟睡照引粉丝们高喊：这样真的好吗？ 6 November 2019 今天是胡杏儿40岁生日！一众胡说八道会闺蜜为她庆生！ 6 November 2019 天王周杰伦夫妇排场大！8名保镳随行！ 6 November 2019 《PRODUCE X 101》制作人曾经多次受贿 还试图毁灭证据！ 6 November 2019 Keanu Reeves单身将近20年之后~终于脱单了！ 5 November 2019 南朋友来啦！《暗恋橘生淮南》释出甜蜜片花 胡一天帅气亮相 5 November 2019 潘玮柏明年314与大马粉丝共度白色情人节！ 11月8日中午12点开票 5 November 2019 部分工作人员可能被捕！Mnet对《PRODUCE X 101》造假风波致歉！ 5 November 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.