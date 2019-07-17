《亲爱的，热爱的》5款男神任你挑选！

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改编自墨宝非宝小说《蜜汁炖鱿鱼》的电视剧《亲爱的，热爱的》正在热搏中。剧中饰演萝莉小鱿鱼的杨紫，和饰演电竞大神的李现都掀起了不少热议。

《亲爱的，热爱的》是一部讲述软萌少女佟年对热血青年韩商言一见钟情，二人在相处中甜蜜碰撞，上演一场高智商与高情商的甜萌梦幻爱情故事。

由于以电竞圈为主，所以汇集了不少高颜值的男演员，各个款式都齐全，让人止不住犯花痴。

外冷内热型男神

韩商言

李现饰演的Gun神 – 韩商言是K&K战队的创办人，立志为国出战，带领一群年轻选手向世界冠军发起冲击。他高冷、内向、敏感，身边的人都恨不得退避三舍。然而帅气的外表让佟年一见钟情，最终被单纯、执拗、又懂事的佟年暖化，花式撩“自家小孩”，看得观众们都露出一脸姨妈/夫笑。

暖男型男神

王浩

李泽锋饰演的solo王浩是前solo战队的队长，间接导致solo战队解散后和韩商言从兄弟变成仇人，后来解开心结。作为队长，他将队员们照顾得妥妥贴贴，家务、做饭样样精通，稳稳的暖男一枚。

冷漠型男神

吴白

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胡一天饰演的吴白Dt是K&K战队队长，也是出色的计算机天才。他孤僻话少却句句都是重点，不仅是国内排名第一的实力选手，还成功拿到比赛冠军。喜欢APPLEDOG艾情10年，选择计算机也是为了她。

可爱呆萌型男神

Demo

《创造营2019》学员之一的余承恩在《亲爱的，热爱的》饰演单纯、呆萌的K&K战队成员，话多却不惹人烦。虽然成绩没有其他人理想却很用功，瘦瘦小小的很讨姐姐们喜欢~

毒舌型男神

Grunt

文苡帆扮演的Grunt一开始被佟年误认为Gun 神。作为K&K战队副队长，他是剧中3大惹不起人物，因为太毒舌了。

作为这部剧的女主角，被男神们团团包围的杨紫简直是太幸福了！