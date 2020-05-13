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《亲爱的，热爱的》续集即将开拍？男主换成胡一天，李现杨紫将客串？

by Celine
written by Celine
《亲爱的，热爱的》续集即将开拍？男主换成胡一天，李现杨紫将客串？
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中国电视剧《亲爱的、热爱的》在2019年播出后，受到极多观众的喜爱，男主角李现更是凭着这一部戏一跃成为当红小生，被网友们封为“现男友”，他和杨紫这一对“童颜CP”的一举一动至今仍然备受关注。之前网上就不断有爆料指称《亲爱的，热爱的》将会开拍续集《亲爱的，挚爱的》，据悉目前剧本已备案成功并且准备开拍了，让许多观众都非常期待！

据大陆媒体爆料，续集《亲爱的，挚爱的》为《亲爱的，热爱的》姐妹篇，改编自作者墨宝非宝的小说《密室困游鱼》，其故事主要讲述的是韩商言的表弟“吴白”与“艾情”的故事，而胡一天将会继续扮演男主–吴白一角，女主则将由王真儿换成李一桐。虽然还未得到官方证实，但网友们确实很期待胡一天能继续扮演吴白，认为他在第一部里的表演非常出色。

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据说李现和杨紫也会在续集里惊喜客串。

据悉，故事的背景是机器人大赛，胡一天饰演的吴白在《亲爱的、热爱的》饰演的是电竞职业战队K&K的队长，艾情则是电竞圈女神。吴白从小就暗恋着艾情，也是因为她而进了电竞圈，但两人在不同的战队效力，一直是竞争关系。吴白凭借不懈努力与过人的天赋，成为全国机器人大赛中年纪最轻、实力最强的一匹黑马。他组建团队参赛,终于在中国总决赛中，与他的机器人大赛启蒙人艾情同台竞技。此后，他们一同代表中国参加亚锦赛，为祖国取得了一系列荣誉。

作为对手，吴白坚毅的性格、高超的技术和天赋，吸引着艾情，作为战队领队，艾情对行业的热爱、对梦想的执着以及过人的战术头脑也令吴白敬服，二人在相互扶持和竞争中被彼此吸引，携手带领各自的团队，为中国赢得世界冠军。

虽然这部剧的主角不再是韩商言与佟年，然而，喜欢杨紫和李现的观众也不要失望，尽管两人已经不再是主演，但有消息称，”童颜夫妇”将会以客串的形式出现在第二部中，就让我们一起来期待吧！

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