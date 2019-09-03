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《亲爱的》李现爆红前3年没戏拍！

by Vicky 丽盈
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《亲爱的》李现爆红前3年没戏拍！
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中国男星李现因为演出《亲爱的热爱的》男主角韩商言爆红，还被封为「七月现男友」，虽然戏已经下档，但是他的人气依旧不减。近期他参与节目《非常静距离》专访，坦言北京电影学院毕业后有3年没戏拍，「我什么都没有，所以有很多戏是不能被选上的。」不过他从来没有开口向父母要钱，因此全靠拍广告生存。

原来，李现和女主角杨紫都是北京电影学院表演系2010级的同学，相较杨紫童星出道，这些年来戏约不断，一路晋升新小花旦，而他在合演《亲爱的》之前名气较小，甚至还玩笑说：「杨紫老师带我。」没想到因此戏人气暴涨，他说：「我不是很喜欢用爆红这个词来形容自己，因为其实有点否定自己之前的努力。」他坦言，不受影响是假的，但就是努力做好本职工作，做好演员角色。

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事实上，李现出道8年了才因为这部戏让大家认识他，之前无名拍戏时，剧组没有额外派车，他也因此只能跟着饭车一起走，从中午放饭等到黄昏，只为了黄昏一场戏。不过他并不以为意，因为等待是演员工作的一部分。

为戏十分拼命的他还暴料，自己在拍《河神》时因冬天泡水太多得了慢性胃炎；拍《剑王朝》时吊钢丝造成腰肌劳损；拍《春江花月夜》时坐骨神经有问题，被问到父母亲知道吗，他连忙说这段剪掉好了，一段访问完，连主持人也直呼：「我终于知道你们为何着迷他了。」

新闻来源：Ettoday

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