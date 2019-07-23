《交换吧运气》老版道明寺配新版杉菜

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“老版道明寺”和“新版杉菜”即将合体！

都市励志爱情剧《交换吧运气》昨天开机，42岁的言承旭出演男主角，搭档22岁的沉月。他们两人都曾经演出《流星花园》，虽然相差了20岁，不过「道明寺配杉菜」的组合依然很让大家期待。

沉月前年演出《致我们单纯的小美好》爆红，当时已经确定演出新版《流星花园》的“杉菜”，甜美外型火速成为热搜人物。紧接着她又搭档陈都灵、熊梓淇，主演了电视版的《七月与安生》，扮演率性女主角“李安生”，如今新剧再搭档男神言承旭，出演漠兮的同名小说《交换吧运气》女主角。

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2001年，言承旭凭《流星花园》的“道明寺”走红。他和林志玲情缠17年的新闻也是大家一直关注的焦点，直到女方于6月闪嫁日星AKIRA。目前言承旭则为工作火力全开，积极在中国影视圈发展。值得一提的是，这是言承旭继《最佳前男友》和《我的少女时代》，4年后的另一部新作品。

《交换吧运气》改编自漠兮的同名小说，描述男女主角在一次意外亲吻下，交换了运气。故事以时尚圈为舞台，衰女设计师「童小悠」一夕成名，而传奇主编「陆星成」则是突然身败名裂，两人将在剧中发展出又甜又暖的爱情。值得注意的是，这部电视剧的导演是林子平，来自台湾，代表作是电影《我的少女时代》。