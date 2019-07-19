《中餐厅3》定档7月26日火热上线！首次开启「住店合一」的新式明星创业体验

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人气极高的湖南卫视经营节目《中餐厅》近日发布首款概念宣传片,正式定档7月26日起播出。“青春合伙人”黄晓明、秦海璐、王俊凯、杨紫组成“超梦幻强阵”，加上顶级大厨林述巍助阵，令节目看点多多！

作为一档青春合伙人经营体验节目,《中餐厅》以“中华美食”为切入点,致力于呈现舌尖上的“东方味道”,先后于泰国、法国弘扬中华传统美食的魅力与文化。全新的第三季店长黄晓明率领秦海璐、王俊凯、杨紫、林述巍组成的团队在北京集结，启程前往富于浪漫传说的“人间仙境”的意大利西西里岛，开启为期21天的《中餐厅3》创业之旅。

在先导片中，黄晓明、秦海璐、王俊凯、杨紫和林述巍组成的团队首度聚首。身为大厨的林述巍一出场就为合伙人们准备了一桌大菜：闽南手抓春卷、靓汤蜀韵鸡豆花、鲜果罗氏虾球、清蒸桂花鱼、香辣千丝美蛙腿……煎炒烹炸样样精通的他，无疑提升了今年《中餐厅》的厨艺水平。而店长黄晓明、财务总监秦海璐、大堂经理王俊凯、新晋员工杨紫的配置，也提升了外界的期待。

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当然，团队成员之间的相处也是《中餐厅》的看点之一。在第二季节目中一直默默干活的王俊凯，此次因为好友杨紫的到来有了改变，两人在节目中重逢后，插科打诨停不下来。“大姐大”秦海璐则是自带气氛调节能力的“话痨”，和年轻人有说有笑，很快打成一片。其中，曾任G20国财长峰会主厨的林述巍，作为节目三季以来的首位素人厨师加入录制，他的出现也让团队大为惊喜。另外令人意外的是，以往任劳任怨的黄晓明在升任店长之后，对员工的要求也更为严格，尤其是针对新增的工资制度，黄晓明赏罚分明，开启了苛刻的“扣工资模式”。

据了解,《中餐厅3》还将首次形成“住店合一”的新式明星创业体验。节目将打破以往餐厅与民宿分开的形式，把餐厅与家融合一体,改变了节目嘉宾从民宿到餐厅“两点一线”式的生活方式，让“中餐厅”真正成为合伙人生活的一部分。节目组认为：以“一个起点”扩散展开的生活交际圈，不仅能让嘉宾更真实感受经营餐厅的“创业感”，也把不同性格的合伙人紧密地联系在一起，为观众揭开更多之前看不到的碰撞与温情，极具生活气息。

《中餐厅3》先导片

《中餐厅3》宣传片

资料来源：新华网、新浪