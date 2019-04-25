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《中国新说唱》2019官宣制作人 吴亦凡携手原班人马回归 潘玮柏、邓紫棋变对手！

by Tofu
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《中国新说唱》2019官宣制作人 吴亦凡携手原班人马回归 潘玮柏、邓紫棋变对手！
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《中国新说唱》24日官宣制作人，明星制作人阵容原班人马强势回归！吴亦凡、张震岳&热狗MC Hotdog、潘玮柏、G.E.M。这季潘玮柏和邓紫棋将单排solo，成为对手！前不久，《中国新说唱》2019官方发布了手绘版海报，同时公布了前任海选将在4月25日热血回归体育馆。海报中，重金属质感logo再度来袭，诚意respect“原汁原味”的华语说唱。

此外，2019全球选拔赛也正在进行，本次海外选拔赛区覆盖“四大赛区五大站”，共包含北美、东南亚、大洋洲及东亚（海外）赛区，其中每个赛区都将决出一名rapper跨国千人体育馆海选，直接60秒个人赛。Pass卡数量有限，迫使rapper们必须拿出“压箱底”的功力前来迎接这场巅峰挑战。

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而《中国新说唱》大马预选赛的冠军将由来自槟城的马来魔（郑建威）代表，将于5月初飞往中国参加60秒个人赛的晋级赛，与全球说唱高手一争高下！

另外，网红组合“碰碰姐弟”中的“碰弟”Gaston也有参赛，成功进入5强！为了这次比赛，他特别献上2首未发表过的自创曲，获赞：“非常成熟的舞台”，令他惊喜不已，高兴笑说：“即使没有赢得比赛也没关系，能够获得评审的高评价也无憾了。” 

小编非常期待“马来魔”的表现！

 

资料来源：新浪娱乐、中国报、星洲日报、instagram @gastonpong

 

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