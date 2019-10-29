《东宫》下架196天重新上线！忘川CP回归，钦旨召回东宫女孩！

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中国电视剧《东宫》改编自同名小说。从2月14日开播以来就话题不断，瞬间爆红。男主角李承鄞（陈星旭饰）与女主角曲小枫（彭小苒饰）组成了“忘川CP”。两人在剧中的虐恋可谓让粉丝们“痛不欲生”，虐哭了许多粉丝。女主角还因为这部剧拿下了2019最美古装称号。无奈在4月15日，官方毫无预警宣布下架。消失196天后，《东宫》官方宣布回来啦！“东宫女孩“请速回！

该剧讲述一位西州公主曲小枫（彭小苒饰）和中原太子李承鄞（陈星旭饰）两人跳下忘川忘情绝爱，却又重新爱上对方。甜中带虐的剧情让当时网剧播出时，粉丝们又爱又恨，尤其男主角那心机又腹黑的人设，爱女主角却又伤害她的家族。

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从开播到结束，话题不断。粉丝们想要进行二刷再看，不料却下架了。理由为“内容优化”，引起粉丝们不满，导致网络遍地哀嚎声。所幸，经过196天，“东宫女孩”终于迎来好消息。《东宫》官微在28日晚上宣布“那只狐狸终于等到了他的姑娘。今晚东宫回来了。”虽然是毫无预警地离开，又毫无预警地回来，仍然东宫女孩表示好兴奋！

新上架版本将在优酷播出，全集数为55集。之前下架版本有许多删减画面，因此再次上架，粉丝们纷纷表示，希望能播出未删减的画面。

（新闻来源：整理自网络；图片：均摘自网络）