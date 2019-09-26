《世界欠我一个初恋》霸道总裁帮女员工揉脚 结果尴尬搓出白色皮屑

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又有甜宠剧开播啦！中国电视剧《世界欠我一个初恋》25日首播，男主角是《双世宠妃》的邢昭林，女主角则是于正旗下艺人白鹿，两人首度合作爱情剧，而且全剧都是原声演出。有趣的是，该剧在洒糖的同时不忘大开笑点，一场霸道总裁贴心为女主角揉脚的桥段，揉着揉着居然搓出白色屑屑，让网友笑翻啦！



《世界欠我一个初恋》以手游公司为故事舞台，白鹿扮演任劳任怨的女职员「邢运」，服务霸道老闆「夏柯」。为了体验新游戏企划，她展开了相亲之路，让老板大为震惊，从此相亲找真爱开始遭到阻挠，两人从职场上下属关系，逐渐发展出暧昧情愫。

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女主角善于解决职场障碍，不过恋爱之路却难过老板卡关。作为甜宠剧必备桥段，「英雄救美」当然没忘记登场，邢运在相亲回家路上碰上人贩集团，狼狈跑进警局求救，结果脚扭伤了，受伤投靠老板家，更获得对方的贴心揉脚「服务」，为此紧张到脚趾头都弯曲，不过这场宛若偶像剧浪漫的桥段，却在揉脚进行到一半，女主角突然被问「妳多少天没洗澡了」，邢运惊讶回应「每天都洗啊」，却看到老板夏柯手上布满白色皮屑，瞬间尴尬到爆炸。

看到这一幕，网友们纷纷笑赞「趴床上笑到捶床」、「看的时候笑死了」「大半夜笑得眼泪快出来了，我是女主角绝对当场死亡」、「太真实了!」不过也有人苦笑「不必那么写实」。

值得一提的是，该剧一口气全集上线，不少网友已经沉浸在甜宠氛围中啦！

新闻来源：Ettoday