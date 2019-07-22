《上气》梁朝伟出演满大人，男主却是陌生面孔

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漫威工作室21日宣布，首部华人英雄电影《上气》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），男主角将由加拿大华裔演员刘思慕（Simu Liu）演出。经网友起底发现，他不只是毕业于一流大学的学霸，私底下更有着精壮结实的身材以及武术训练背景，虽然在亚洲或是好莱坞都不算有名，但却似乎靠1个简单的方法让漫威找上他。

刘思慕在发表会上先用中文介绍自己：「我自我介绍一下，我的名字是刘思慕，我是哈尔滨出生、多伦多长大的，今天我非常感谢漫威给了我这个机会，扮演上气。」在主持人提醒之下，他随后改用英文透露，其实他上周日才在纽约试镜，周二确定选上，今天就被宣布担任《上气》男主角站在台上，「一切都不可思议！」

由于刘思慕在亚洲并没有什么作品，在好莱坞也不算有名，《上气》选角一出令许多网友相当惊讶，纷纷跑去他的推特、Instagram找出一些蛛丝马迹，便发现他其实在去年12月在推特发文TAG漫威工作室毛遂自荐：「OK，漫威工作室，我们要聊一下《上气》吗？」没想到7个月之后真的被通知试镜，并且被选为男主角。

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事实上，刘思慕1989年出生于中国哈尔滨，5岁随家人移民加拿大，毕业于加拿大一流名校西安大略大学商学院（Richard Ivey School of Business），该校是加拿大第一名校，和美国哈佛大学齐名。他原本在一家顶尖的会计事务所任职，工作1年后便离职，2012年转战演艺圈，一开始演出多个名不经传的跑龙套角色，2016年演出美剧《金氏便利店》（Kim’s Convenience）才打开知名度，并在2017年美剧《即刻救援》（Taken）担任主要角色。

此外，漫威影业总裁凯文·费奇在圣地亚哥漫展上宣布，电影《上气》已邀请到梁朝伟扮演片中重要角色 – 满大人。据悉，满大人是一位曾在漫威电影宇宙中多次被提及却始终未露出庐山真面目的角色。漫画中，上气是中国反派傅满洲的儿子，出生于湖南，母亲是白人。他被父亲在偏远之地训练，精通长棍、双截棍、剑等多种武术，也曾加入复仇者联盟。

这部电影将于2021年2月12日登陆北美院线。