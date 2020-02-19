《上古密约》特效太突兀 吴磊「眼睛像涂了紫药水」登热搜

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中国20岁男星吴磊曾在电视剧《琅琊榜》中扮演对梅长苏忠心耿耿的「小飞流」而爆红，暴风长大后接演了不少电视剧。近日播出的新戏《上古密约》里，他的演技也颇受肯定。然而日前他在剧里的某一幕，脸上被上打了相当尴尬的「特效」，让观众大喊「好出戏」，瞬间登上微博热搜榜。

据悉，吴磊在戏里有一幕被剑气所伤，眼睛被打上了一圈紫色特效，殊不知却因为看起来太不自然，不少观众看到这里都觉得相当出戏，还有网友将其做成动图上传到微博，还一度让「吴磊紫药水眼圈」登上了热搜榜。

对此，网友纷纷回应表示「后制你摸摸自己的良心！」、「特效组的同学们放过吴磊吧哈哈哈」、「我好好的孩子怎么被弄成这样了」、「后制忌妒人家的颜值要说」、「弟弟明明这么认真的在演戏，特效一秒破功」、「大半夜吓死人！」。

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电视剧《上古密约》是由扈耀之执导，吴磊、宋祖儿领衔主演，王俊凯特邀出演，郭俊辰、张龄心、郑凯，高仁友情出演，宣言、夏若妍、 刘芷微、章煜奇、刘芮侨主演的古装神话剧。该剧讲述了上古时代，九婴乱世，金木水火土五官自我牺牲、合力退敌的故事。最终，他们舍生取义以身锁妖，再一次履行了千年前许下的保卫天下的约定。

吴磊在电视剧《上古密约》诠释平原王次子百里鸿烁，外表看似傲娇公子哥，但其实心思勇敢细腻，特别是遇到宋祖儿饰演的百里鸿熠，更是捧在手心上百般呵护，不仅眼神充满宠溺，还使出最令人心动的「摸头杀」，眼神、举止都展现百分百的投入，惹得剧迷直呼：「好想要有这样的弟弟喔！」

新闻来源： ETtoday