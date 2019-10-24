《三生三世枕上书》网爆「再等70天」　

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由迪丽热巴、高伟光主演的仙侠剧《三生三世枕上书》，被观众们视为是2019年最期待的中国电视剧之一，播出日期也受到高度关注。由于中国实施「百日展播」活动，期间不得播出娱乐性较强的古装剧、偶像剧，随着年底将至，《枕上书》爆出「再等70天」的消息，引发各种揣测。



《三生三世十里桃花》2017年写下了收视、网播量高峰，续集《三生三世枕上书》取得原着小说版权重新翻拍，《枕上书》描述白凤九和东华帝君三生三世的爱情纠葛，并且确定杨幂扮演的「白浅」会客串其中，因此打从开拍就备受期待。然而由于「百日展播」自8月开始启动，期间不得播出娱乐性强的戏剧节目，因此中国电视剧被形容进入「冬眠期」，不过9月、10月依然有许多戏剧播出，包括窦骁《十年三月三十日》、邢昭林《世界欠我一个初恋》、赖冠霖《初恋那件小事》等陆续播出，不过讨论热度有限。

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中国网站近日盛传，《枕上书》将于2020年1月1日播出，自10月底算起还要再等70天左右，疑似定档的截图引发转发潮。不过《枕上书》是由单一网路平台「腾讯视频」独播，却在其他网路平台预告开播日，因此可信度降低不少。此外，维基百科也出现了播出讯息，「播映日期2019年12月」，但目前都还不能确定消息真伪。

新闻来源: ETtoday