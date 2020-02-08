《三生三世枕上书》白浅上线，绝美大婚造型曝光，网赞“四海八荒第一绝色”

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陆剧《三生三世枕上书》正热播中，杨幂饰演的“白浅上神”终于上线啦！三年前《三生三世十里桃花》开播后随即让白浅、夜华这对CP大火，也让杨幂和赵又廷人气大火。相隔三年，杨幂以同一个角色回归客串《枕上书》，和迪丽热巴同框，引来网友们评论“姑姑回来了！” “终于等到姑姑！”

剧中剧中，杨幂饰演的白浅上神即将和天族太子夜华大婚而回到青丘，而迪丽热巴饰演的“凤九”，自凡间和正在历劫中的东华帝君相爱相虐，更绝情跳崖，伤心欲绝之下回到青丘的家。凤九回到家就看见姑姑（白浅）正为了和野花太子大婚的琐事烦心，还有白浅姑姑身旁的小阿离，忍不住说：“姑姑我好想你啊”。

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一手把凤九带大的白浅姑姑，一眼就看见了九儿（凤九）的不妥，向来身着红衣的侄女如今一身素白，头上还佩戴守孝的白簪，身上还有被法术反噬的伤，虽然未有多问，白浅姑姑还是牵起了凤九的手，先是并告诫：“你是青丘帝姬，将来便是青丘女君，你可以丢人，但是青丘不能丢人”。随后再柔声安慰：“我们青丘帮亲不帮理，妳若受了委屈，一定要告诉我，我定会将那些委屈帮妳讨回来。”

此外，白浅大婚的嫁衣也透过剧组的花絮影片曝光。影片中，杨幂一袭白纱，头上戴着以白色串珠所作的头饰，取代金光闪闪的凤冠、红盖头，仙气十足之余，举手投足皆有上神的霸气。网友大赞“四海八荒第一绝色真的是经典”