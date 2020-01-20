《三生三世枕上书》定档预告火热出炉！

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由迪丽热巴、高伟光领衔主演的仙恋剧《三生三世枕上书》终于官宣定档于1月22日在腾讯首播。 作为“三生宇宙”系列作品即《三生三世十里桃花》的第二部，《三生三世枕上书》讲述了青丘帝姬白凤九（迪丽热巴饰）和尊神东华帝君（高伟光饰）之间两千年的纠葛情缘，展现出二人几经磨难仍然心如磐石的三生情深故事。这段故事承接了《三生三世十里桃花》中凤九和帝君两个人相识的场景，凤九帝君两个人也算是再续前缘了。

官方微博也在今天也发布了“三生浮绘”版预告、“三生长卷”版人物海报并宣布定档，剧集将于1月22日于腾讯视频独家上线播出。

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第一世

第二世

第三世

除了海报和定档消息放出，同时还放出了定档预告片，在长达3分39秒的预告片里，可以看到凤九和东华帝君两个人虐心的爱恋，经历三生三世的情苦，甚至凤九还遇见了情敌来和她一起争夺东华帝君，看着白凤九被帝君刺的那一剑真的是痛苦。此外，各种主演角色的亮相，也是赚足了人们的眼球。

>>《三生三世枕上书》预告

据悉，该剧美术团队耗时8个月搭建近100个场景，总占地面积超过40000平方米，造型团队为剧中主要演员共设计和制作服装近2000件。剧集能否将书中太晨宫、青丘、梵音谷、阿兰若梦境等场景完美还原？还需拭目以待。喜欢这部戏的粉丝千万不要错过咯。

新闻摘自：新浪娱乐

照片视频摘自网络