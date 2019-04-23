《一场遇见爱情的旅行》陈晓的演技又进步了！

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由陈晓、景甜领衔主演的都市公路悬疑爱情剧《一场遇见爱情的旅行》日前开播了，这部电视剧讲述了由一幅名画牵扯出的一桩跨国洗钱贩毒案件，白领李心月和缉毒警员金小天被卷入其中，展开一场惊险旅途。

剧情的一开始发生在一次拍卖会现场，陈晓饰演的便衣警察金小天卧底成为会场服务生，而景甜所饰演的普通都市白领李心月却以“名画买手”的身份夺目亮相，在拍卖会上成功吸引了全场的目光，让大家对她的身份充满好奇。

虽然这部剧目前只播出了3集，但其中不乏精彩的部分，尤其是每个桥段的铺垫都很到位。拍卖会后李心月的真实身份渐渐浮出水面，她为了复仇贷款进入拍卖会会场的原因也随即揭晓了。原来她就是名画《宝贝》中的小女孩，真正画家的女儿，为了找出几十年前真相，她借由父亲生前的画作一步步展开计划，夺回属于她家的东西。景甜所饰演的这个角色其实是个表面看起来无害，暗地里却心机很深、很聪明的女生，为了偷龙转凤她向收藏家借了巨款混入拍卖会现场，又巧妙地将真画拿到手并收在不起眼的订房；为了复仇她在旅游软件里积极吸引楚之翰的目光，借机靠近对方，时动时静的方式成功将性格倔强的李心月演绎的相当到位，演技在线。

《一场遇见爱情的旅行》的男主角，陈晓在这部剧中的演技也进步了很多，他在剧中饰演的是金小天，一名卧底缉毒警察，性格热血、干劲十足。尽管他看似玩世不恭，实则积极上进且聪明，常常在办案过程中经常不按常理出牌。令人印象深刻的是他在开场时的随机应变能力，在面对一帮目标人物时他先是“认怂”，随后为了阻止嫌犯逃跑一夫当关，从走廊一路打到天台，将近5分钟的打斗戏码酣畅淋漓，动作干净利落，眼神坚定，彰显了甚为警察的业务能力和人物的性格特征。

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此外两人的同居戏码原因也很有意思，那就是金小天要代替姑妈向李心月追讨拖欠的月租。他将自己打扮成痞子，耍赖缠着李心月，还追到心月的工作地点，以正大光明的追债为理由暗地里调查对方，上演欢喜冤家戏码。李心月也不是省油的灯，面对金小天追债时把大刀架子自己脖子上就能看出这一点。

除了男女主角，剧中的配角人物性格也很鲜明。首先是王策饰演的楚鸿飞，因为一幅画作《宝贝》成名，创立“雪山画派”走上事业巅峰。不过这位公众人物却有着一个惊天秘密，那就是《宝贝》并非出自他手，一方面要隐藏事情的真相，一方面要应对残暴的金主和太太李颖施加的压力，所以他的精神压力十分大，焦虑等症状也十分严重。

另一位吸引眼球的演员就是楚鸿飞的太太李颖，虽然她的出场次数不多，但她把作为母亲、太太和事业女性的角色演得入木三分。面对儿子撒娇要钱，她坚定地拒绝同时流露出对孩子的慈爱和关心；作为太太她满足丈夫回购《宝贝》，在外给足老公面子；而作为公司的经济管理，她想尽办法把丈夫推向事业的另一个高峰。

《一场遇见爱情的旅行》剧名看似浪漫唯美，背后却是耐人寻味的血雨腥风，就像每个人物为了各自的目的把自己包装起来。期待接下来还会有更精彩的故事发生。