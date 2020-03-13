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　Tom Hanks夫妇确诊新冠肺炎证实隔离中！IG发文＂随遇而安＂～

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
　Tom Hanks夫妇确诊新冠肺炎证实隔离中！IG发文＂随遇而安＂～
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好莱坞影星Tom Hanks日前发声明证实他和妻子都确诊新冠肺炎（COVID-19），今天再度于Instagram发文，对于细心照顾他和老婆的医护人员，他由衷表达感谢之意，此外，他也表示夫妻俩正在隔离中，因此并没有在外面趴趴走传染给其他人。

 

面对夫妻俩同时罹患新冠肺炎，Tom Hanks表示2人已经接受此项事实，并且抱持随遇而安的态度，现在能做的就是听从专家的建议并照顾好自己，最后，他还引用过去在棒球电影《A League of Their Own》中的经典台词，“there’s no crying in baseball”勉励大家，即便发生了这些事，依旧要用乐观态度面对。

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除了Tom Hanks之外，《芝加哥论坛报》报导也显示一名来自加州的50多岁女性，在芝加哥Cinespace片场拍摄福斯电视网新科幻影集《neXt》时，确诊为新冠肺炎患者，目前正隔离治疗中。

不仅如此，美国电视广播艺人联合会进一步表示，这名确诊病例除了在《neXt》片场外，也可能在其他地方与别的剧组有过接触，接触史可能很庞大。目前製作方福斯表示和芝加哥公卫部门合作，寻找确诊者可能接触过的人员。

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络

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