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　瑞士女主持拍片教如何感染新冠肺炎　网友炮轰：好恶心！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
　瑞士女主持拍片教如何感染新冠肺炎　网友炮轰：好恶心！
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新冠肺炎持续肆虐全球，不过最近瑞士电台竟然在IG发布了一条名为《如何感染新冠肺炎》的短片，随后引起网友热议。

短片出自瑞士3FACH电台，女主持Lea Inderbitzin主要负责punk、 hardcore以及metal类音乐节目。自从在瑞士音乐颁奖典礼上舔瑞士喜剧演员Hazel Brugger的手掌之后，她便开始了一连串怪异行为。

这条名为《如何感染新冠肺炎——来自Lea Inderbitzin的教程》的短片，总长2分41秒，记录的几乎全部是Lea舔各类公共设施的过程，包括手掌、售票机、地面、电线杆、巴士扶手、巴士钟掣、树枝，甚至还有垃圾桶！总之越多人接触的设施，她就越不放过。Lea还表示，她其实是想感染“新冠肺炎”……

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这一系列的疯狂行为令许多网友极为反感，狠批Lea愚蠢与不负责任的行为，不止令人呕心，而且她所舔的所有东西都可能被其他人接触，因此大家纷纷呼吁对这间电台进行严厉制裁。然而，据外媒报道，Lea的这些离谱行为，是得到了负责人David Largier的支持，他告诉《Daily Star》，这个短片的初衷是为了让处于疫情中的人们放松一下，缓解紧张的心情，但杜绝模仿：“我想我们的幽默并不是每个人都喜欢”。

在受到质疑之后，Lea其后坦承其实短片是假的，实际上在舔所有物品之前，已经秘密地进行消毒，确保无菌才舔的。

不过还是有网友不买账，认为在这个时期拍摄这种短片实在太不合时宜，而且作为公众电台，不应该发布这种具有误导性的短片。

新闻摘自：HK01

照片摘自网络

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