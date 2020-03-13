　在家追剧最安全！《Kingdom》第二季、《Elite》第三季今天上线！

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随着新冠肺炎疫情进一步扩散，许多人都人心惶惶，尽量不出门逛街，减少和外界的接触，所以就只能呆在家追剧。今天(3月13日) 就有2部Netflix原创剧集上线，这两部剧集都非常值得期待！

第1部就是期待值破表的《Kingdom》(李尸朝鲜)第二季。由朱智勋、裴斗娜、柳承龙主演《Kingdom》，以朝鲜王朝为背景，第一季讲述了本该病逝的皇帝历经「死而复生」后性情大变，权倾朝野的奸臣趁机把持朝政。由朱智勋饰演的王世子李苍为查清楚父王的病情而微服私访，结果发现民间正流传著某种瘟疫，染病的人会失去心智，在夜晚化身为嗜血肉的丧尸。

第二季中，观众除了会看到朱智勋的表现会更加成熟之外，更邀请了女神全智贤加盟，相信她的角色应该十分关键。

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至于第2部则是讲述精英校园霸凌的西班牙剧集《Elite》第三季。早前播出第一季的时候，凭着悬疑的剧情走向、大胆尺度的题材，加上一众年轻演员的盛世颜值，叫好叫座！剧情在第二季来个大反转，杀害第一季女主角Marina的凶手Polo竟然重返校园！

在第三季，一众主角即将迎来校园生涯的最后几个月，似乎又有新角色的出现，他们在情爱和友谊之间，会做出什么抉择，也将会决定他们的人生。

照片视频摘自网络